Haberler» Güncel» Haber

Çanakkale'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

03.08.2019 14:08 Çanakkale'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Hüseyin Altın'ın (49) kullandığı 17 HP 561 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Recep Dere (28) idaresindeki 17 HF 415 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücülerden Recep Dere ile diğer otomobildeki Emre Altın, araçlarında sıkışarak yaşamını yitirdi.
Diğer sürücü Hüseyin Altın ile eşi Aysel Altın (47) ise ağır yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar önce Çan Devlet Hastanesine ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin Altın, Çanakkale, HP, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:26   Akşener: "Türk Milletinin zincirini kıracağız"
15:26   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nin temel atma törenine katıldı (1)
15:24   Çaycumaspor Kulübünden Kaymakam Keçeli ile bir araya geldi
15:23   Mengen'de aşçılık festivalinde 'tavuk çevirme' rekor denemesi
15:23   Üniversite öğrencileri Asyaport'ta bilgilendirildi
15:23   Yaralı şahin koruma altına alındı
15:21   Kazada ölen mahalle bekçisi köyünde toprağa verildi