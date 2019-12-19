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Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

19.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:46Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı
'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale- kara yolunun 4. kilometresinden şehir merkezine gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 ABN 111 plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkıp Ramazan Kuzey (46) idaresindeki 17 TE 410 plakalı otomobil ve Gürkan Özdemir'in kullandığı 17 ABG 286 plakalı otomobille çarpıştı.
Zincirleme trafik kazasında sürücü Ramazan Kuzey ve Ayten Kuzey (41) ile diğer sürücüsü Gürkan Özdemir yaralandı.
Yaralılar Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından Çanakkale-İzmir kara yolunda kısa süreli tek şeritten ulaşım sağlandı.

Çanakkale, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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