Çanakkale'de Trafik Kazası: 4 Ölü, 16 Yaralı

Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Biga'nın Yeniceköy
mevkisinde, Balıkesir
'in Gönen
ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan 17 KK 111 plakalı minibüs ile 16 BM
893 plakalı tır çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 16 işçi de yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, savcılık soruşturma başlattı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. - ÇANAKKALE
Biga,İşçi,Çanakkale
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:06