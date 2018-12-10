Çanakkale
'de trafik kazası: 4 ölü, 16 yaralı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga
ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile bir TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 ölü ve 11 yaralı olduğu öğrenildi. Alınan son bilgiye göre, Biga'nın Yeniceköy
mevkisinde, Balıkesir
'in Gönen
ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan 17 KK 111 plakalı minibüs ile 16 BM
893 plakalı TIR çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 16 işçi de yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, savcılık soruşturma başlattı.Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İşçi,Çanakkale
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:32