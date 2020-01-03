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Çanakkale'de trafik kazası mobese kameralarına yansıdı

Çanakkale'de trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdıMustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazası, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerasına yansıdı.

03.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:25
'de trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı
Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazası, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerasına yansıdı.
Çanakkale kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülere yansıyan kaza, Atikhisar Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geliyor. Kavşakta bir otomobil ile motosiklet çarpışıyor. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan yolcu yaralanırken, motosiklette hasar meydana geliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı görüntülerle sürücü ve yayaları trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Çanakkale'de trafik kazası mobese kameralarına yansıdı

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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