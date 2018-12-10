Çanakkale'de Trafik Kazası: Ölü ve Yaralılar Var

Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Biga'nın Yeniceköy
mevkisinde, Balıkesir
'in Gönen
ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan 17 KK 111 plakalı minibüs ile 16 BM
893 plakalı tır çarpıştı. Meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. - ÇANAKKALE
İşçi,Biga,Çanakkale
10 Aralık 2018 Pazartesi 08:37