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Çanakkale'de trafik lambalarında 'evde kal' uyarısı

ÇANAKKALE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezindeki sinyalizasyon ışıklarına 'evde kal' yazısı yansıtıldı.

28.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:08
Çanakkale'de trafik lambalarında 'evde kal' uyarısı

ÇANAKKALE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezindeki sinyalizasyon ışıklarına 'evde kal' yazısı yansıtıldı.

Çanakkale Belediyesi'nce, koronavirüs tehdidine karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek için trafik ışıkları ve levhalarına uyarı yazıları yansıtıldı. Bu kapsamda kavşaklarda kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler, yanan lambalarda 'evde kal' yazısı ile karşılaşıyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, Güncel

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