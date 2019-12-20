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Çanakkale'de trüf mantarı yetiştiriciliği eğitimi

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından trüf mantarı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla eğitim düzenlendi.

20.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:48 Çanakkale'de trüf mantarı yetiştiriciliği eğitimi
Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından trüf mantarı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla eğitim düzenlendi.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda düzenlenen eğitimde 130 katılımcıya trüf mantarı toplama ve yetiştirme konusunda bilgi verildi.
Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Mustafa Demirbaş, diğer ülkelerde trüfün kıymetinin iyi bilindiğini belirterek, Türkiye'de de yeni yeni değer kazandığını vurguladı.
Bu mantarın vatandaşa gelir kaynağı olması için çabaladıklarını ifade eden Demirbaş, "Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılı itibarıyla toplanan trüf mantarı miktarı 40 bin kiloya kadar ulaşmıştır. Çok önemli bir hücre yenileyici ve insana güç kazandıran özelliği bilinmektedir. Bu eğitim ile vatandaşlarımıza faydalı olacağımız inancındayım." diye konuştu.
Eğitimin ardından trüf mantar konusunda uzman Ziyafettin Arslan ve beraberindeki heyet, Radar Mevkisindeki ormanlık alanda mantar aradı. Arslan'ın "Arthur" isimli özel eğitimli köpeğinin yardımıyla bir miktar trüf mantarı bulundu.

Çanakkale, Güncel

Kaynak: AA

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