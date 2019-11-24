Haberler » Güncel » Çanakkale'de Tuzla Çayı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı - Haber

Çanakkale'de Tuzla Çayı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınından geçen Tuzla Çayı'nda balık ölümleri meydana geldi.

24.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:38Çanakkale'de Tuzla Çayı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
'nin Ayvacık ilçesi yakınından geçen Çayı'nda balık ölümleri meydana geldi.
Çay yüzeyinde çok sayıda telef olmuş balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çaydan ve balıklardan numune alarak olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Yukarıköy Muhtarı Ergün Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge halkının balık ölümlerinin nedeniyle ilgili incelemenin sonucunu beklediğini söyledi.
Polat, "Köylülerin geçim kaynağı Tuzla Ovası'ndan olduğu için buradaki su kaynağını kullanıyorlar. Bundan dolayı ölümlerin sebebini merak ediyoruz." dedi.

Çanakkale, Tuzla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:50 ASKİ'den arıza uyarısı
16:50 Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
16:50 Turgutlu'da sünnet şöleni yapıldı
16:50 Adana'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:50 Kırklareli'nden kısa kısa
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
15:44 İnce'nin "Ciğerimi dağladı" dediği CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı: Sakin olmalıyız
15:30 "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler!
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
15:15 Konuşurken araya giren küçük kız "Reis dede" diyerek Erdoğan'ı güldürdü
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
10:40 Tıraş olmaya gelen 49 yaşındaki sapıktan, 15 yaşındaki çırağa iğrenç teklif!
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
24.11.2019 16:51:02