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Çanakkale'de uyuştucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılardan biri tutuklandı.

02.08.2019 17:52 Çanakkale'de uyuştucu operasyonu: 1 tutuklama
Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılardan biri tutuklandı.

26 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan 19 şüpheli, Hint keneviri ekimi suçundan 1 şüpheli ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan da 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan 1 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 38,1 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 3 kök Hint keneviri, 6,33 gram Hint keneviri tohumu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 995 lira ele geçirilerek, tüm maddelere ve paraya el konuldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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