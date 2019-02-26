Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları

Kaynak: AA

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son iki ayda uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.Ekipler tarafından 1 Ocak-25 Şubat tarihlerinde yapılan operasyonlarda bin 488 gram sentetik uyuşturucu, 509,65 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 305 ecstasy hap, 2,20 gram esrar, 1,71 gram kokain ile içime hazır uyuşturucu karışımı 3 sigara, pompalı tüfek ile 2 bin 980 lira ele geçirildi.Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.