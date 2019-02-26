26 Şubat 2019, 11:32
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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları

Çanakkale

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son iki ayda uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son iki ayda uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Ekipler tarafından 1 Ocak-25 Şubat tarihlerinde yapılan operasyonlarda bin 488 gram sentetik uyuşturucu, 509,65 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 305 ecstasy hap, 2,20 gram esrar, 1,71 gram kokain ile içime hazır uyuşturucu karışımı 3 sigara, pompalı tüfek ile 2 bin 980 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA