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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonları

Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı.

07.10.2019 15:06Çanakkale'de uyuşturucu operasyonları
Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Eylül-4 Ekim tarihlerinde "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 26, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan da iki zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılardan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkında da yasal işlem yapıldı.
Operasyonlarda 32,77 gram sentetik uyuşturucu, 6,67 gram esrar, 134 ecstasy hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 165 lira ele geçirildi.

Çanakkale, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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