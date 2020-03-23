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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.

23.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:46
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı
Çanakkale 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 16-22 Mart arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla, 14'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Çanakkale, 22 Mart, Güncel

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