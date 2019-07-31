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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

31.07.2019 12:48 Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Biga beldesi NATO limanı mevkiinde yasa dışı Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı. Biga Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, bölgede fotokopan yardımıyla teknik çalışma başlatıldı. Çalışmayla S.B'nin Hint keneviri yetiştirdiğini tespit eden ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Eğitimli narkotik köpeği Roket ile yapılan aramalarda, 38 gram esrar ve 4 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, S.B. ise gözaltına alındı.



Biga, Güncel

Kaynak: DHA

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