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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde 'uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan' şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

27.08.2019 10:35 Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde 'uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan' şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

16 Ağustos-23 Ağustos tarihleri arasında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul Etmek veya bulundurmak' suçundan toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan da 1 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 8,05 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 292,61 gram esrar, 106,83 gram skunk maddesi, 7 bin 350 lira para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Tüm maddelere el konulduğu açıklandı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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