Haberler » Güncel » Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haber

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

12.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:05Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga- Çan karayolu üzerinde yaya olarak giden 2 kişinin üzerinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine hareket geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, M.E.G. ve C.G.'ye üst araması yaptı. Aramada, 5 ecstasy hap, 10 gram skunk ele geçirdi.

Şüphelilerin evlerinde narkotik köpeği 'Rokel' ile yapılan aramalarda ise, 8 ecstasy hap, 6 parça halinde satışa hazır 25 gram skunk, 1 esrar içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.E.G. ve C.G.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



Biga, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 18:18:39