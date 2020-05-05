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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
05.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:48
Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Gelen bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Nisan'da Lapseki ilçesi Çardak beldesine H.M. isimli şahsın uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgisi üzerine harekete geçti. Adli makamlar ile yapılan koordine sonucunda, H.M. isimli şahıs Çardak beldesinde yakalanarak yapılan üst aramasında 20 gr toz esrar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmalar neticesinde, H.M.'nin uyuşturucu maddeyi M.A.K. isimli şahıstan temin ettiğini öğrendiler. M.A.K. isimli şahsın evine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada; 2 adet kağıda sarılı 45 Gr. satışa hazır halde toz esrar,1 adet şeffaf poşet içerisinde 20 Gr. toz esrar, 1 adet uyuşturucu madde kullanmak için temizlik kovası ve plastik su şişesi, 1 adet alüminyum folyo içerisinde kapak ve yanmış sigara jelatin kağıdı, olmak üzere toplam 85 Gr. toz esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen Uyuşturucu maddelere el konulurken, H.M ve M.A.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Kan, kıl, idrar ve tükürük örnekleri alınan şahıslar Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Öte yandan, M.A.K. isimli şahsın Ceza İnfaz Yasasından yararlanarak Ceza evinden çıktığı ve Denetimli Serbestlik Hükümlüsü olduğu belirlendi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, 3. Sayfa, Haber
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