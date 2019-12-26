Haberler » 3. Sayfa » Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı - Haberler

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Çanakkale'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde tüketen ve ticaretine yapan şahıslara yönelik sürdürülen son operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

26.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:00 Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde tüketen ve ticaretine yapan şahıslara yönelik sürdürülen son operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Fevzipaşa Mahallesinde; özel harekat, asayiş ve deniz şube ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda toplam 30 personel eş zamanlı olarak görev yaptı. Yapılan çalışma neticesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 20 kişi gözaltına alındı. Şahısların ayrıca çok sayıda suçtan arandığı belirtildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ve 1 kilograma yakın bonzai ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:12   Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul'a ilişkin) ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en... - Haberler
16:10   TBMM Başkanı Şentop, TÜSİAD Başkanı Kaslowski'yi kabul etti - Haberler
16:10   Bakan Kurum: "Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf... - Haberler
16:07   Vali Erin Suruç Hokey Takımı oyuncularıyla buluştu - Haberler
16:05   İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti - Haberler
16:04   Kastamonu'na dolaşmak için evden ayrılan şahıstan haber alınamıyor - Haberler
16:00   Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı - Haberler
15:45   Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı - Haberler
15:40   Seyir halindeyken alev alan çimento tankeri yandı - Haberler
15:36   Bursa'da okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı - Haberler
26.12.2019 16:21:33