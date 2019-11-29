Haberler » 3. Sayfa » Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haber

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Çanakkale'de, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde tüketen ve satan şahıslara yönelik olarak sürdürülen operasyonlar kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

29.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:42Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
'de, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde tüketen ve satan şahıslara yönelik olarak sürdürülen operasyonlar kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Biga ilçesi Selvi köyündeki bir adreste, Kozçeşme köyünde ise iki adreste olmak üzere toplam üç ayrı noktada uyuşturucu madde arama köpeği Roket'in katılımıyla arama yapıldı. Üç ayrı adreste yapılan aramalarda; 146 gram esrar maddesi, 94 gram kenevir tohumu ve 2 adet esrar içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Adli makamların talimatıyla maddelerin tamamına el konuldu. Konuyla ilgili A.B., A.A. ve S.T. isimli şüpheli şahıslar ise gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:19 Jandarma trafik ekibinden öğrencilere trafik semineri
17:14 İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.
17:09 Sakarya'daki yasa dışı dinleme davasına devam edildi
17:05 Saman yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
16:59 Rus Büyükelçi Karlov suikasti davası ertelendi
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
05:22 Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu
20:31 Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi
20:23 Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
29.11.2019 17:24:54