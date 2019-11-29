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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarmanın uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

29.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:29Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ÇANAKKALE'nin ilçesinde, jandarmanın uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar sonucu, Biga'nın Selvi köyü ile Kozçeşme köyündeki iki adreste uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu arama köpeği Roket ile yapılan aramalarda 146 gram esrar maddesi, 94 gram kenevir tohumu ve esrar içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi. A.B., A.A. ve S.T. gözaltına alındı.



Biga, Güncel

Kaynak: DHA

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