Haberler » Güncel » Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haber

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

06.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:20Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 12,67 gram sentetik uyuşturucu, 5 aparat ve suçtan elde edildiği düşünülen 190 TL ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 20:06:22