Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale
uyuşturucu operasyonu kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişiden 10 kişi serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı. Çanakkale
'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde kullanan ve sattığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 kişide 10'u serbest bırakıldı, diğer 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu ve 1 tabanca ele geçirildi. - ÇANAKKALE
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Kaynak: İHA