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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ve Yenice ilçelerinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 1061 kök Hint keneviri bitkisi ile 4 kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

22.08.2019 09:34 Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ve Yenice ilçelerinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 1061 kök Hint keneviri bitkisi ile 4 kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç ve Yenice ilçelerinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, 1 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Yenice ilçesi Başkoz köyündeki ormanlık alana, drone da kullanarak operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 ayrı noktaya dikilmiş 913 kök Hint keneviri bitkisi ile araziye gizlenmiş 4 kilo esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili E.Y., Z.Ç., S.G. ve E.Ç. gözaltına alınırken, firari durumdaki D.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bayramiç ilçesi Palamutoba köyünde ise foto kapan takibinin ardından düzenlenen operasyonda ise eğitimli narkotik köpeği 'Roket' ile yapılan aramalarda 148 kök Hint keneviri bitkisi ve 382 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan F.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bayramiç, Güncel

Kaynak: DHA

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