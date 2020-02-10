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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

ÇANAKKALE'de, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

10.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:45Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

ÇANAKKALE'de, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığına bağlı ekipler, Biga ilçesi Karabiga beldesinde uyuşturucu madde kullandığı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Karabiga Jandarma Karakolu ekiplerince, beldede N.Ş.'ye ait Kocagür köyündeki ev ve eklentilerine düzenlenen operasyonda, 1 kurusıkı tabanca, 3 gram kenevir tohumu, 1 oluklu sustalı bıçak ele geçirildi.Şüpheli N.Ş., jandarma tarafından gözaltına alındı.



Çanakkale, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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