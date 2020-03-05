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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

05.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:36

'de uyuşturucu operasyonu

ÇANAKKALE'nin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün Bozcaada ilçesinde uyuşturucu madde imalatı, satışı yapan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 1 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda iş yerinde yapılan aramada 4 kök Hint keneviri ve kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda aparat ve düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale, Bozcaada, Güncel

Kaynak: DHA


5.03.2020 19:36:03