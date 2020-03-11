Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
ÇANAKKALE'de, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
11.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:49
ÇANAKKALE'de, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, son 2 günde il genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan yakalanan 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 1008,35 gram Metamfetamin ve 2,35 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 9 bin 190 TL ile 505 Amerikan Doları ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.- Çanakkale
Kaynak: DHA
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