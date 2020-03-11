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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

ÇANAKKALE'de, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

11.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:49
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
ÇANAKKALE'de, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, son 2 günde il genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan yakalanan 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 1008,35 gram Metamfetamin ve 2,35 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 9 bin 190 TL ile 505 Amerikan Doları ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


- Çanakkale

Kaynak: DHA

Etiketler : Çanakkale, Polis, Güncel

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