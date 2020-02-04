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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

04.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:25Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan fiziki ve teknik takip çalışmaları neticesinde, Biga ilçesinde "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanma" suçundan 7 şüpheli şahsa uyuşturucu madde arama köpeği Roket'in de iştirakiyle eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda şüpheliler M.C., M.S., C.B., İ.K., D.S., M.A, ve M.K. isimli 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve ikamet adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda ise 55,86 gram kenevir tohumu, 234,64 gram kubar esrar, 7 adet cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konuldu. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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