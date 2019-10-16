Haberler » Güncel » Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

ÇANAKKALE'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16.10.2019 09:47Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

ÇANAKKALE'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik son bir haftada düzenledikleri  operasyonlarda 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda, 17,13 gram bonzai, 24,79 gram esrar ve 3,19 gram metamfetamin ele geçirildi. Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapılan şüphelilerden 20'si polisteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Çanakkale, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:15 Bingöl'de 35 terörist etkisiz hale getirildi
10:15 Konut satış istatistikleri açıkladı
10:15 Fenerbahçe, Saski Baskonia'yı ağırlayacak
10:14 Muğla'da orman yangınları
10:14 "Ebu Hurafe'den Resimler" sergisi açıldı
10:08 Başkan Kahraman'dan Çatak Kaymakam'ı Çeçen'e hayırlı olsun ziyareti
10:08 Komandolardan şampiyon sporculara mesaj
16.10.2019 10:16:08