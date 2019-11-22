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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

22.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:53Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Komutanlığı ekiplerince, 4 ve 11 Ekim gümleri Çanakkale'nin Biga ilçesi Akköprü köyü Arnavut Dere Mevki ile Geyikkırı köyündeki ormanlık arazide düzenlenen operasyonda 138 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Başlatılan geniş çaplı soruşturmada şüphelilerin V.B. ile Y.U. olduğu tespit edildi. Jandarma Y.U.'yu Biga ilçesinde, V.B.'yi ise Bursa'nın Karacabey ilçesinde yakalandı.

Operasyonlarda, 1 kilo kıyılmış tütün, 400 dolu makaron ve 4 tütün sarma makinesi ele geçirildi.



Çanakkale, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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