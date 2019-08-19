Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinin 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, son 5 günde 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 7 şüpheliyi, '2313 SKM Uyuşturucu Madde Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan ise 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 9 şüphelinin üzerlerinde yapılan aramada, 8,72 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 156 kök Kenevir Bitkisi, otomatik tüfek ve tek kırma tüfek ele geçirildi.'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. '2313 SKM Uyuşturucu Madde Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli ise, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.