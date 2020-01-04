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Çanakkale'de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan içkili bir iş yerinde uyuşturucu madde kullanıldığı ve zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerinde başlatılan operasyon sonucunda 1 kişi tutuklandı.

04.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:35 Çanakkale'de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 1 tutuklama
'nin Yenice ilçesinde bulunan içkili bir iş yerinde uyuşturucu madde kullanıldığı ve zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerinde başlatılan operasyon sonucunda 1 kişi tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kalkım beldesindeki iş yerine yapılan operasyon sonucu 9'u yabancı 4'ü de Türk vatandaşı olmak üzere toplam 13 kadın yakalandı. İşletme sahibi K.S. ile uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 4 şüpheli savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. İş yeri sahibi K.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zorla fuhuş yaptırıldıkları iddia edilen 9 yabancı kadın ise işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine gönderildi. 4 Türk kadın ise serbest bırakıldı. İçki satmak için herhangi bir belgesi bulunmayan iş yerinde yapılan aramalarda ise 216 şişe bira, 6 şişe votka, 8 şişe rakı, 4 kenevir tohumu, bir miktar esrar, 1,5 litrelik uyuşturucu madde içiminde kullanılan plastik şişe ele geçirildi ve iş yerine 26 bin 27 lira idari para cezası uygulandı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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