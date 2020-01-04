Çanakkale'de uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 1 tutuklama

ÇANAKKALE'de jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yenice ilçesi Kalkım beldesinde bir iş yerinde zorla fuhuş yaptırıldığı ve uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda fuhuştan 9'u yabancı uyruklu, 4'ü Türk 13 kadın yakalandı. Ayrıca işletme sahibi K.S. ile uyuşturucu kullandıkları belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı. Uyuşturucu kullanan 4 kişi savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi K.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yabancı uyruklu 9 kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 4 Türk kadın ise serbest bırakıldı. İçki satış belgesi olmayan iş yerinde ise 216 şişe bira, 6 şişe votka, 8 şişe rakı, 4 kenevir tohumu, bir miktar esrar, 1,5 litrelik uyuşturucu madde içiminde kullanılan plastik şişe ele geçirildi. İş yerine 26 bin 27 lira idari para cezası uygulandı.