31.05.2019 16:06
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Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama

Çanakkale

ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli'den 1'i tutuklandı.

ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli'den 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Son 6 günde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 2,48 gram bonzai, 4 gram skunk ve 43 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel