14.06.2019 16:52
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Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama

Çanakkale

ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda son bir haftada  düzenlenen operasyonlarda, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 13 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan da 2 şüpheli olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise, 24,28 gram bonzai ile 3 bin 215 TL ele geçirildi.
'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan C.A., Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 14 şüpheli ise, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadeleri ardından serbest bırakıldı.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel

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