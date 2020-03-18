Çanakkale'de vatandaşlar, Şehitler Abidesi'nde şehitler için dua etti
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.
18.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:21
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.
Erken saatlerden itibaren bölgedeki şehitlik ve anıtları gezen vatandaşlar, şehitler için dua okudu.
Bazı aileler, alanda çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Malatya'da üniversite öğrenimi gören Fadime Taşyürek, koronavirüs tedbirleri nedeniyle törenlerin iptal edilmesine rağmen şehitleri anmak için Çanakkale'ye geldiklerini söyledi.
İstanbul'dan gelen Ayten Yiğit ise şehitlere manevi borçlarını ödemek için bölgeyi ziyaret ettiklerini belirtti.
Bu önemli günde şehitleri anmak istediklerini anlatan Yiğit, "Onlar bizim için burada savaşıp şehit düştü. Burada yatıyorlar. Onları ziyarete gelmesek bizim için büyük ayıp olur." ifadelerini kullandı.
Güven Yaşar da ailesiyle İstanbul'dan gelip şehitler için dua ettiklerini, onları minnetle andıklarını kaydetti.
Erken saatlerden itibaren bölgedeki şehitlik ve anıtları gezen vatandaşlar, şehitler için dua okudu.
Bazı aileler, alanda çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Malatya'da üniversite öğrenimi gören Fadime Taşyürek, koronavirüs tedbirleri nedeniyle törenlerin iptal edilmesine rağmen şehitleri anmak için Çanakkale'ye geldiklerini söyledi.
İstanbul'dan gelen Ayten Yiğit ise şehitlere manevi borçlarını ödemek için bölgeyi ziyaret ettiklerini belirtti.
Bu önemli günde şehitleri anmak istediklerini anlatan Yiğit, "Onlar bizim için burada savaşıp şehit düştü. Burada yatıyorlar. Onları ziyarete gelmesek bizim için büyük ayıp olur." ifadelerini kullandı.
Güven Yaşar da ailesiyle İstanbul'dan gelip şehitler için dua ettiklerini, onları minnetle andıklarını kaydetti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı