Çanakkale'de Vefa Destek Grubu'ndan 1751 aileye yardım

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelere giriş ve çıkışlarda oluşturulan kontrol noktalarında 38 bin 842 araç kontrol edilirken, seyahat eden 64 bin 853 kişi de sağlık kontrolünden geçirildi. Vefa Sosyal Destek Grubu ise 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik hastalığı bulunanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi toplam 1751 aileye temel gıda ve temizlik malzemesi yardımı yaptı.

Gelibolu, Biga, Ayvacık, Yenice ile merkez ve Kepez'de oluşturulan kontrol noktalarında ve tüm ilçelerin girişlerindeki denetim noktalarında, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık görevlileri de görevlendirildi. Buralarda görev yapan jandarma, polis ve sağlık ekipleri, sosyal mesafeye dikkat ederek, özel ve ticari araçlarla seyahat edenlerin vücut ısılarını da ölçüyor. Kontrollerde sürücüler ve yolcular, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve evde kalmaları konusunda uyarılıyor.

VALİ TAVLI: SEMPTOM BELİRLENENLER KARANTİNAYA ALINIYOR

Vali Orhan Tavlı, incelemelerle ilgili değerlendirmede bulunurken, Çanakkale'nin 4 il girişindeki kontrol ve denetim noktalarında, şehirler arası seyahat tedbirlerinin sıkı denetlendiğini vurguladı. Tavlı, "Emniyet, jandarma ve sağlık personelinden oluşan ekipler, şehirler arası yolculuk yapanların seyahat izin belgesi olup olmadığına bakıp, yolcuların sağlık kontrollerini yapıyor. Şüpheli vakalar, tanı için hastanelere gönderiliyor. Yapılan kontrollerde Covid-19 semptomu tespit edilenler ise karantinaya alınıyor. 28 Mart Cumartesi günü saat 17.00'den 8 Nisan'a kadar 26 bin 815'i özel, 12 bin 27'si ticari araç olmak üzere toplam 38 bin 842 araç kontrol edildi. Bu araçlarda seyahat eden toplam 64 bin 853 kişinin de sağlık taraması ve kontrolü yapıldı" diye konuştu.

'SOSYAL MESAFE' UYARISI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde yoğun önlemler alındığını belirten Vali Tavlı, "Evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün Çanakkaleli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarıya çıkmayalım, çıktığımızda da sosyal mesafemizi koruyalım" dedi.

Çanakkale Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bugüne kadar il merkezi ve merkeze bağlı köylerde 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik hastalığı bulunanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi toplam 1751 aileye temel gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.