Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çanakkale'de Vefa Destek Grubu'ndan 1751 aileye yardım

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelere giriş ve çıkışlarda oluşturulan kontrol noktalarında 38 bin 842 araç kontrol edilirken, seyahat eden 64 bin 853 kişi de sağlık kontrolünden geçirildi.

09.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:54
Çanakkale'de Vefa Destek Grubu'ndan 1751 aileye yardım

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelere giriş ve çıkışlarda oluşturulan kontrol noktalarında 38 bin 842 araç kontrol edilirken, seyahat eden 64 bin 853 kişi de sağlık kontrolünden geçirildi. Vefa Sosyal Destek Grubu ise 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik hastalığı bulunanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi toplam 1751 aileye temel gıda ve temizlik malzemesi yardımı yaptı.

Gelibolu, Biga, Ayvacık, Yenice ile merkez ve Kepez'de oluşturulan kontrol noktalarında ve tüm ilçelerin girişlerindeki denetim noktalarında, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık görevlileri de görevlendirildi. Buralarda görev yapan jandarma, polis ve sağlık ekipleri, sosyal mesafeye dikkat ederek, özel ve ticari araçlarla seyahat edenlerin vücut ısılarını da ölçüyor. Kontrollerde sürücüler ve yolcular, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve evde kalmaları konusunda uyarılıyor.

VALİ TAVLI: SEMPTOM BELİRLENENLER KARANTİNAYA ALINIYOR

Vali Orhan Tavlı, incelemelerle ilgili değerlendirmede bulunurken, Çanakkale'nin 4 il girişindeki kontrol ve denetim noktalarında, şehirler arası seyahat tedbirlerinin sıkı denetlendiğini vurguladı. Tavlı, "Emniyet, jandarma ve sağlık personelinden oluşan ekipler, şehirler arası yolculuk yapanların seyahat izin belgesi olup olmadığına bakıp, yolcuların sağlık kontrollerini yapıyor. Şüpheli vakalar, tanı için hastanelere gönderiliyor. Yapılan kontrollerde Covid-19 semptomu tespit edilenler ise karantinaya alınıyor. 28 Mart Cumartesi günü saat 17.00'den 8 Nisan'a kadar 26 bin 815'i özel, 12 bin 27'si ticari araç olmak üzere toplam 38 bin 842 araç kontrol edildi. Bu araçlarda seyahat eden toplam 64 bin 853 kişinin de sağlık taraması ve kontrolü yapıldı" diye konuştu.

'SOSYAL MESAFE' UYARISI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde yoğun önlemler alındığını belirten Vali Tavlı, "Evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün Çanakkaleli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarıya çıkmayalım, çıktığımızda da sosyal mesafemizi koruyalım" dedi.

Çanakkale Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bugüne kadar il merkezi ve merkeze bağlı köylerde 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik hastalığı bulunanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi toplam 1751 aileye temel gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Haberler ›› Güncel ››Çanakkale'de Vefa Destek Grubu'ndan 1751 aileye yardım - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:34: Kaymakamdan lise öğrencisine bilgisayar ve internet - Haber 16:34: Başkan Kılıç: "Maske takmayı ihmal etmeyelim" - Haber 16:34: Çorum belediyesi'nden muhtarlara hijyen seti - Haber 16:34: Yüzüne kezzap atılan Berfin; 'Onu seviyorum, evlenmek istiyorum' diyerek şikayetinden vazgeçti - Haber 16:33: İngiltere'de koronavirüs bulaştırmakla tehdit eden kişilere hapis cezası - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 15:44: İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler