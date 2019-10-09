Çanakkale'de yarım ton sahte rakı ele geçti

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda yarım ton şişelenmeye hazır sahte rakı ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi. Ekipler, evde yaptığı aramada şişelenmeye hazır, yarım ton sahte rakı ile sahte rakı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına 1 kişi, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

BOZCAADA'DA 2 KİLO ESRAR ELE GEÇTİ

Bozcaada ilçesinde düzenlenen operasyonda ise 2 kilo esrar ile 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.