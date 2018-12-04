Çanakkale'de Yasa Dışı Geçişler

Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye çalışan 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ile Keşan
ilçelerini bağlayan kara yolunda uygulama yaptı.
Şüphe üzerine durdurulan minibüste, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 12 Suriye
uyruklu bulunduğu belirlendi.
Midilli Adası'na gitmeye çalıştıkları öğrenilen Suriyeliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık
Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Gözaltına alınan Suriye uyruklu minibüs sürücüsü A.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Yunanistan,Midilli Adası,Gelibolu,Çanakkale
04 Aralık 2018 Salı 13:43