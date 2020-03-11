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Çanakkale'de yasa dışı kenevir ekimine gözaltı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapan R.İ.E., jandarma tarafından yakalandı.

11.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:06
Çanakkale'de yasa dışı kenevir ekimine gözaltı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapan R.İ.E., jandarma tarafından yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Bayramiç ilçesi Menderes mahallesinde ikamet eden R.İ.E.'nin yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı öğrenildi. Ekipler R.İ.E'nin evinde yaptığı aramada 2 viyol (fide yetiştirme kabı), viyolde ekili 20 kenevir fidesi,  viyolden sökülmüş 17 kenevir fidesi, viyolde yataktanmış 50 kenevir tohumu, 5 kenevir dikimi için kullanılan aparat takımı, 1 define arama detektörü, 2 çapa, 1 kürek, 2 tırmık ele geçirdi. Şüpheli R.İ.E. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Çanakkale, Jandarma, Bayramiç, Kenevir, Güncel

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