Çanakkale'de Yasa Dışı Yollarla Midilli Adası'na Geçme Hazırlığındaki 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale
'de yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçme hazırlığındaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bölgede yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Önleyici Kolluk Devriyesi sırasında Ayvacık
ilçesine bağlı Kozlu
köyü altı mevkiindeki zeytinlik alanda bir grup olduğunu tespit etti.
Ekiplerin burada yaptığı kontrolde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - ÇANAKKALE
Ayvacık,Yunanistan,Çanakkale,Midilli Adası
02 Aralık 2018 Pazar 14:11