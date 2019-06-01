Çanakkale'de yıldırım düşen ormanlık alanda yangın

Çanakkale
'nin Bayramiç
ilçesinde, ormanlık alana yıldırım düşünce yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Bayramiç Barajı
yakınlarındaki ormanlık alana yıldırım düşmesinin ardından dumanlar yükseldi.
Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine 7 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 3 hizmet aracı sevk edildi.
Ekiplerin, yanan bölgeye ulaşmakta güçlük çekmesi üzerine söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.
Söndürülen yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA
Bayramiç Barajı
, Bayramiç
, Çanakkale
, Güncel