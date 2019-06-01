01.06.2019 18:57
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Çanakkale'de yıldırım düşen ormanlık alanda yangın

Çanakkale

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, ormanlık alana yıldırım düşünce yangın çıktı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, ormanlık alana yıldırım düşünce yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Bayramiç Barajı yakınlarındaki ormanlık alana yıldırım düşmesinin ardından dumanlar yükseldi.
Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine 7 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 3 hizmet aracı sevk edildi.
Ekiplerin, yanan bölgeye ulaşmakta güçlük çekmesi üzerine söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.
Söndürülen yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA
Bayramiç Barajı, Bayramiç, Çanakkale, Güncel