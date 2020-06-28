Çanakkale'de YKS'de ikinci oturum heyecanı
Çanakkale'de YKS'de ikinci oturum heyecanıÇANAKKALE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren adaylar koronavirüs tedbirlerine uyularak sınav salonlarına alındı.
28.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:00
ÇANAKKALE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren adaylar koronavirüs tedbirlerine uyularak sınav salonlarına alındı.
Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) sınavına giren adaylar, okullara koronavirüs tedbirlerine uyularak alındı. Sosyal mesafe uygulanarak sınav salonlarına alınan adaylarda maske kontrolü yapıldı.
Veliler ise çocuklarını, okul bahçelerinde bekledi.
Kaynak: DHA
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