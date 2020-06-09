Çanakkale'de yola çıkan tilkileri besledi

Çanakkale'de yola çıkan tilkileri beslediTARİH öğretmeni Mümin Lütfüoğlu, Çanakkale'nin Conkbayırı mevkiinde yolda önüne çıkan 2 tilkiyi, araçlarında bulunan ekmek ve poğaça ile besledi.

09.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:54
Çanakkale'de yola çıkan tilkileri besledi
TARİH öğretmeni Mümin Lütfüoğlu, Çanakkale'nin Conkbayırı mevkiinde yolda önüne çıkan 2 tilkiyi, araçlarında bulunan ekmek ve poğaça ile besledi. Lütfüoğlu'nun tilkilerin beslenme anlarını kaydettiği videoyu paylaştığı sosyal medya hesabında çok sayıda beğeni aldı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarih öğretmeni Mümin Lüftüoğlu, ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi tarih yarım adayı gezmeye gitti. Lütfüoğlu, aracıyla seyir halindeyken Conkbayırı mevkiinde yol kenarında iki tilki görünce aracından indi. Tilkilerin aç olduğunu anlayan Lütfüoğlu, araçta bulunan ekmek ve poğaça vererek onları bir süre besledi. Kısa sürede tilkilerle aralarında bir dostluk başladığını söyleyen Mümin Lütfüoğlu, "Bölgeyi ziyaret ettiğim sürece bu hayvanları aynı yerde görmeyi ve besleyebilmeyi istiyorum. Çok enteresan bir durumdu. Tilkiler ile aramızda dostluk bağı kuruldu. İki tilkinin de bizden kaçmıyor olması belli ki hayvanların evcilleşmeye başladığı izlenimini verdi. Bu yaşadığımız olay ailemi ve beni çok sevindirdi. Unutulmayacak bir anımız oldu. Tilkiler gerçekten çok sevimliydi" dedi.
Lütfüoğlu, tilkileri besleme anlarının kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması çok sayıda beğeni aldı. Çanakkale’de yola çıkan tilkileri besledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Conkbayırı, Çanakkale, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
AK Parti, Meclis’te ’Ayasofya ibadete açılsın’ önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Haberler››Güncel››Çanakkale'de yola çıkan tilkileri besledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:53: Oyun oynarken dereye düşen çocuğu annesi kurtardı - Haber 18:53: İngiltere'de hükümetin açıkladığı Kovid-19 ölü sayısını İstatistik Kurumu 10 bin artırdı - Haber 18:49: Çanakkale'de yola çıkan tilkileri besledi - Haber 18:49: Denizli'de 12 suçtan aranan zanlı yakalandı - Haber 18:45: DSİ 17. Bölge Müdürü Şahna, Muş Belediye Başkanı Asya'yı ziyaret etti - Haber 18:35: Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı - Haber 18:22: D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor - Haber 17:57: e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek - Ekonomi 15:43: Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi - Magazin 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı - Haberler