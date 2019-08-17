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Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 26 yaralı (2)

BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMAÇanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale- İstanbul seferinin yapıldığı yolcu otobüsünün, Karabiga beldesindeki Kaldırımbaşı kavşağında devrildiği kazayla ilgili açıklama yaptı.

17.08.2019 12:03 Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 26 yaralı (2)

BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale- İstanbul seferinin yapıldığı yolcu otobüsünün, Karabiga beldesindeki Kaldırımbaşı kavşağında devrildiği kazayla ilgili açıklama yaptı. Olay yerine gelip, bilgi alan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepimize geçmiş olsun. Yağışlı hava sebebiyle kaygan zeminde yaşanan kaza sonucu 26 vatandaşımız hastaneye sevk edildi. 1 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun" dedi.



Çanakkale, Biga, Güncel

Kaynak: DHA

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