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Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı (3)

YARALI SAYISI 28Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çanakkale- İstanbul seferinin yapıldığı yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü kaza sonrası 2 yaralı daha hastaneye getirildi.

17.08.2019 13:32 Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı (3)

YARALI SAYISI 28
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çanakkale- İstanbul seferinin yapıldığı yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü kaza sonrası 2 yaralı daha hastaneye getirildi. Yaralı sayısı 28'e yükselirken, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi, Biga Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanede yaralıların tedaviye alındığı belirtildi.
ŞOFÖR GÖZALTINDA
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, otobüs sürücüsü Atilla Topuz'un polis ekiplerince gözaltına alındığı ve emniyette sorgulandığı öğrenildi.

Mustafa SUİÇMEZ- Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale),



Çanakkale, İstanbul, Biga, Güncel

Kaynak: DHA

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