Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: Bir kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü elektrik direğine çarparak yan yattı. Bir kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Çanakkale- Bursa kara yolunun Karabiga beldesi yol ayrımı Kaldırımbaşı Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, otobüs şoförü, yağıştan kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

İstanbul Esenler'e doğru hareket ettiği bildirilen otobüs, elektrik direğine çarparak devrildi. Bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Çok sayıda yaralının da olduğu kaza sebebiyle, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevki sürüyor.

Anadolu Ajansı, kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale-İstanbul seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiğini duyurdu.

BİGA BELEDİYE BAŞKANI, ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Kazanın olduğu yerde açıklama yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Hepimize geçmiş olsun. Yağışlı hava sebebiyle, kaygan zeminde yaşanan kaza sonucu 26 vatandaşımız hastaneye sevk edildi. 1 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun" dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde trafikte artış gözlemlenirken, kaza haberleri de çoğaldı. Özellikle otobüslerin üst üste yanmalarının ardından, yolcu otobüslerinin ve şoförlerinin iyi denetlenip denetlenmediği kamuoyunda tartışılıyor.