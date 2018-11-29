Çanakkale
'de yüksek kesimler beyaza büründü
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki
ilçesinde deniz seviyesinden 400 metre yüksek kesimlere kar yağışı düştü. Lapseki'de deniz seviyesinden 400 metre yüksek kesimlere kar yağışı düştü. Şahinli köyünden itibaren etkisini gösteren kar yağışı dağ köylerinde hayatı olumsuz etkiledi. Köy sakinleri sabah erken saatlerde ahırlarına giderek hayvanlarını yemledi. Dumanlı mevkisinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kara yolunun açık olduğunu belirten yetkilikler, ulaşıma kapalı bir köy bulunmadığını kaydetti.
29 Kasım 2018 Perşembe 10:52