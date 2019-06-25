25.06.2019 13:54
Haberler » Güncel » Haber

Çanakkale'de zeytinlik yangını

Çanakkale

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 80 dönümlük alan zarar gördü.
Ayvacık ilçesine bağlı Tabaklar köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda, belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 1 helikopter, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü 'ne ait 5 arazöz ve Ayvacık Belediyesi'ne ait su ikmal aracı ile müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında, 80 dönüm zeytinlik alan yandı.
Soğutma çalışmaları devam eden yangın ile ilgili, jandarma soruşturma başlattı.

- Çanakkale
Kaynak: DHA
Orman İşletme Müdürlüğü , Ayvacık , Çanakkale , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
15:27 Madra Dağı'nda orman yangını
15:27 Otomasyon sistemlerini geliştirmeye devam ediyor
15:27 OSMANİYE YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ
15:27 KAYSERİ'DE BALKONDAN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ
15:26 Ulaş Belediye Başkanı İlbey'den esnaf ziyareti
15:25 VakıfBank'a süper Brezilyalı
15:25 Sesler üzerine balkona koşan aile şaşkına döndü