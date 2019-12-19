Haberler » 3. Sayfa » Çanakkale'de zincirleme kaza: 3 yaralı - Haberler

Çanakkale'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Çanakkale-İzmir kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

19.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:35Çanakkale'de zincirleme kaza: 3 yaralı
Çanakkale- kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bu sabah meydana gelen kazada, 35 ABN 111 plakalı aracın seyir halindeyken tekeri patladı. Hemen arkasında yine seyir halinde bulunan 17 TE 410 ve 17 ABG 286 plakalı araçların da tekeri patlayan araca çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada G.Ö., R.K. ve A.K. yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kara yolundaki trafik bir süre tek şeritten yürütüldü. Hastaneye kaldırılan G.Ö., R.K. ve A.K.'nin hafif yaralı oldukları öğrenildi. Kazaya karışan araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan ve yol üzerinde bulunan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması sonucu trafik yeniden normal akışına döndü. - ÇANAKKALE

Çanakkale, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:57 Zengin iş adamı "cennet" diye adlandırdığı çiftliğinde yaşayacak 10 kişiyi arıyor - Haberler
12:54 Çocukluğunu köpek beslenen evde geçirmek şizofreni riskini azaltabilir - Haberler
12:51 8 yaşındaki Ryan, 26 milyon dolarlık geliriyle 2019'un en çok kazanan YouTuber'ı oldu - Haberler
12:50 Yasa dışı bahisten 4 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
12:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemde, milli paralarla ticaret... - Haberler
12:42 Balıkesir Belediye Başkanı: Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu - Haberler
12:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'ten 50 bin insan topraklarımıza geliyor - Haberler
12:14 Kahvehane işletmecisinden alkışlanacak yazı: "Kadınlar bize Allah'ın hediyesidir. Kadın şiddetine hayır! - Haberler
11:57 Anne ve babasını siyanürle öldüren sanık duruşmada sordu: "Babam yaşıyor mu?" - Haberler
11:46 Küçük Leyla'nın davasında babasının amcasının oğlu tahliye edildi - Haberler
19.12.2019 12:58:31