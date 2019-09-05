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Çanakkale'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Çanakkale'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

05.09.2019 23:16
Çanakkale'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Ayvacık'ın Orman Deposu mevkiindeki trafik ışıklarında Mustafa Yıldız'ın kullandığı 17 PN 507 plakalı otomobil, Halil İnce'nin kullandığı 45 AAJ 157 plakalı otomobil ve Mustafa Müjde'nin kullandığı 17 EC 026 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol üzerinde savrulurken, kazada otomobil sürücülerinden Mustafa Yıldız ve Halil İnce yaralandı. Yaralılardan Mustafa Yıldız ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Halil İnce'nin tedavisi kaza yerinde yapıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çanakkale'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Mustafa Yıldız, Çanakkale, Ayvacık, Genel

Kaynak: İHA

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